In programma tre giornate di performance live e un laboratorio rivolto a professionisti e non professionisti. Tutti gli appuntamenti sono a cura del Collettivo S Dance Company.

Porta Aperta: da giovedì 15 a sabato 17 gennaio la Casa del Teatro di Faenza, curata dal Teatro Due Mondi, accoglierà il Balletto di Sardegna per tre dense giornate dedicate alla danza contemporanea.

In programma ogni sera due diversi spettacoli, tutti creati dal Collettivo S Dance Company e prodotti da ASMED Balletto di Sardegna.

Sarà inoltre possibile partecipare a un workshop aperto a danzatrici, danzatori e alla collettività per avvicinarsi al linguaggio della Compagnia e, più in generale, per vivere un’esperienza che vada al di là della semplice visione di un’opera di danza contemporanea.

Questo il calendario degli spettacoli, in dettaglio: giovedì 15 gennaio, a partire dalle ore 21, Latte + di Salvatore Sciancalepore e Sharks di Mario Coccetti, venerdì 16 gennaio, a partire dalle ore 21, Ikaro di Rocco Suma e The Great Cucumber di Mario Coccetti; sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 21, Ucso di Salvatore Sciancalepore e Pitbull di Rocco Suma.

Il workshop di danza contemporanea, intitolato Come luce e ombra e guidato da Rocco Suma, Salvatore Sciancalepore e Mario Coccetti, è in programma sabato 17 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Ingresso a ogni serata: 5 €. Partecipazione al workshop: 30 €. Partecipazione al workshop + ingresso a tutte le serate di spettacolo: 35€.

Posti limitati, è consigliato prenotare allo 0546 622999 o sul sito del Teatro Due Mondi o il giorno dello spettacolo al 331 1211765.

La Casa del Teatro si trova in via Oberdan 7/a a Faenza.

Raccolta fondi per Gaza: tutti gli incassi dell’offerta libera (da anni è proposto al pubblico di contribuire con un’offerta volontaria ai progetti della Casa del Teatro) saranno destinati a sostenere il progetto di Gazzella OdV, un’associazione senza fini di lucro che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra nel territorio di Gaza, soprattutto attraverso la collaborazione con ONG palestinesi che si occupano di sanità e infanzia.