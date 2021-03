Un’esposizione di edizioni della Divina Commedia risalenti anche al 1400 e di altro materiale legato a Dante. La Biblioteca Manfrediana parteciperà al Dantedì, il 25 marzo, con una mostra allestita all’interno della Sala del Settecento. La mostra sarà visibile sul canale YouTube della biblioteca e sarà visitabile non appena la Manfrediana potrà tornare ad aprire le porte ai visitatori. La mostra non sarà l’unico evento legato a Dante nel giorno nazionale ideato per celebrare il Sommo Poeta