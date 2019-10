Milo Manara sarà a Ravenna il 20 ottobre per il finissage della mostra Dante Plus “Uno, nessuno e centomila volti” curata da Marco Miccoli e organizzata in compartecipazione con il Comune di Ravenna.

Per l’occasione il grande artista sarà ospitato alla Biblioteca Alfredo Oriani, sede della mostra, e verrà intervistato dal blogger Cosimo Mangia.

Dopo il dibattito, che si terrà alle ore 12, Manara incontrerà i fans e sarà disponibile per firmare i suoi albi.

Quel giorno la mostra osserverà l’orario continuato dalle 11 alle 18.

Sponsor è Bonobolabo in compartecipazione con il Comune di Ravenna, Assicura, Simatica Group, WASP, Magazzeno Art Gallery.