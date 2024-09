Dante fra contaminazioni culturali e popolari e dispute sulla sua salute

Ultimi appuntamenti per Prospettiva Dante, la tredicesima edizione del festival dantesco ideato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca.

Sabato pomeriggio, ai Chiostri Francescani, dopo la lettura perpetua della Commedia, con Virginio Gazzolo che ha letto il Canto V dell’Inferno, l’incontro con Minosse, la pena dei lussuriosi, i morti violentemente per amore e Paolo e Francesca, il festival è proseguito con Mauro Moretti, docente all’Università per Stranieri di Siena, e lo spettacolo “Africa per Francesca da Rimini”.