Dante Esule, una mostra fotografica chiude il viaggio di Corelli iniziato nel 2015: sabato l’inaugurazione tra danza, video e Dj set

Si chiude proprio nell’anno delle celebrazioni legate al VII centenario della morte di Dante Alighieri il percorso fotografico del fotoreporter Giampiero Corelli “Dante Esule – Percorso contemporaneo”, iniziato nel 2015. Sabato 22 maggio a partire dalle 17,30 inaugurerà infatti in Darsena la mostra Il lungo viaggio «L’essilio che m’è dato onor mi tengo», un’installazione fotografica che sarà visibile sulle pareti esterne adiacenti al Darsenale. Il progetto, presentato questa mattina alla stampa, raccoglie diversi scatti realizzati da Corelli in tutta Italia nel corso delle sette edizioni di “Dante Esule”. L’inaugurazione della mostra sarà accompagnata da alcuni momenti musicali con il Dj set che richiama la Divina Commedia degli artisti HollySpleef, Mitch B e Ada Rey e da un intervento del gruppo di danza contemporanea e teatrodanza Di Terra e Di Tulle a cura di Marinella Franchi. Durante l’evento sarà inoltre proiettato il video “L’essilio che m’è dato onor mi tengo” realizzato dal filmaker Massimo Salvucci. Il progetto si completa con il contributo al cofanetto edito per l’occasione del direttore artistico di Dante 2021, Domenico De Martino, presente oggi durante la conferenza stampa insieme, fra i vari ospiti, all’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Elsa Signorino.