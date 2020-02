Viene presentato venerdi prossimo, 7 febbraio 2020, alle ore 17 nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense, il volume dal titolo “L’AMOR PATRIO DI DANTE E MAZZINI: sentimenti civici e valori ideali”.

Si tratta di un’opera voluta dal Centro Studi Manlio Monti di Ravenna e dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia di Firenze, curata da Claudia Foschini e Giannantonio Mingozzi, che raccoglie testi e contributi assai qualificati a partire dagli autori che interverrano alla presentazione di venerdi prossimo e cioè Antonio Patuelli, Cosimo Ceccuti, Alfredo Cottignoli e Sauro Mattarelli. “Ma voglio ringraziare, sottolinea Mingozzi (che dopo il saluto di Alberto Gamberini, presidente del Manlio Monti, illustrerà il significato dell’opera) quanti hanno svolto ricerche e si sono impegnati affinchè il volume fondasse le proprie radici soprattutto nella memoria e nell’attualità ravennate: Novella Sacchetti, Fulvia Missiroli, Franco Gàbici, Enrico Baldini e Giorgio Gruppioni che saranno presenti alla Sala Dantesca nell’incontro che verrà concluso dal vicesindaco Eugenio Fusignani”. “Unitamente a Claudia Foschini, conclude Mingozzi, abbiamo voluto offrire al settimo Centenario Dantesco ed alla tradizione risorgimentale e patriottica del 9 febbraio, Repubblica Romana, quell’interpretazione che a Ravenna è più che mai viva e unisce l’amore di Mazzini per l’opera dantesca “quale coscienza morale” e di Dante Alighieri per una Patria libera e degna. Il nostro intento è quello di proporre, in un momento così difficile per chiunque abbia una coscienza civica e valori morali da difendere, uno spiraglio di futuro costruttivo e di dignità ideale che ci offrono gli insegnamenti danteschi e mazziniani”.