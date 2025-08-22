Domenica 31 agosto 2025, a partire dalle ore 19.30, la villa storica “La Castellina”, situata a Pieve Cesato, in via Accarisi 20, aprirà le sue porte per un’iniziativa speciale dedicata a Dante Alighieri e alla storia locale. L’evento, intitolato “Dante e la Castellina”, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul valore storico e culturale di questo importante sito, che fu la residenza estiva della famiglia dei Manfredi, signoria che governò Faenza tra il 1300 e il 1500.

La villa è il luogo del celebre eccidio architettato da Frate Alberico, un episodio di violenza famigliare talmente efferato da essere citato da Dante Alighieri nell’ultimo e celeberrimo Canto dell’Inferno.

La serata si aprirà alle ore 19.30 con “L’apericena del Malorto”, un momento conviviale a base di prodotti locali, accompagnati da una degustazione di vini a cura dell’associazione Torre di Oriolo.

Il programma proseguirà con il fulcro dell’evento: la suggestiva lettura del XXXIII Canto dell’Inferno, affidata alla voce di Giuseppe Musinu, con il sottofondo musicale del maestro Antonio Amoroso.

A conclusione della serata, Sandro Bassi terrà un intervento storico intitolato “Storia della Castellina, detta Palaz de Gêval”, illustrando al pubblico le origini e le vicende del sito.

L’iniziativa è stata ideata dall’azienda agricola Gaudenzi e vede la collaborazione delle associazioni “Il Lavoro dei Contadini” e “Torre di Oriolo”.

Per una migliore organizzazione dell’evento, è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

• E-mail: marco@apicolturalacastellina.it

• Telefono: 334 11 61 199