Sarà inaugurata alle 20.30 di venerdì 24 settembre, nel chiostro del centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo, l’edizione 2021 della Festa di San Michele.

L’iniziativa sarà aperta dai saluti dell’Amministrazione comunale e delle autorità presenti.

A seguire interverrà Patrizia Carroli, curatrice della mostra documentaria Emilio Biondi: un bagnacavallese sotto il segno di Dante allestita grazie al prezioso contributo di Gian Domenico Veggi. La presentazione della mostra, allestita negli spazi della biblioteca Taroni, sarà l’occasione per fare sintesi sul tema Dante e Bagnacavallo, tra tradizione popolare e documenti storici e per introdurre contestualmente il significato della mostra sul bagnacavallese Emilio Biondi, tenace sostenitore del presunto passaggio di Dante in città.

«Personaggio locale poco conosciuto ai più, figlio di quel tempo a cavallo fra l’Ottocento e il Secolo Breve: appassionato divulgatore di cose patrie, fotografo, francesista, in preda ad una vera e propria ossessione dantesca – spiega Patrizia Carroli nell’introduzione alla mostra. – Tante sono state le supposizioni sul passaggio di Dante a Bagnacavallo, ma nessuno ne è stato così fermamente convinto come Emilio Biondi. In questo sforzo di cercare tracce di presenza dantesca, o inconfutabili motivazioni del suo passaggio, Biondi ci ha regalato tante informazioni collaterali sul nostro territorio, sul nostro patrimonio artistico e sul suo tempo.»

L’ingresso è gratuito. Per l’accesso valgono le regole del Green pass.

La mostra sarà visitabile fino al 9 ottobre nei seguenti orari: 24 e 27 settembre ore 20-23; sabato 25 ore 8.30-12.30 e 15-23; domenica 26 e mercoledì 29 ore 10-12 e 15-23; martedì 28 ore 8.30-18 e 20-23 Dal 30 settembre al 9 ottobre: lunedì e venerdì ore 8.30-13, martedì ore 8.30-18, mercoledì e giovedì ore 8.30-13 e 14-18; sabato ore 8.30-12.30.

Info: 0545 280912.

Organizzata dal Comune di Bagnacavallo con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna, la Festa di San Michele 2021, in programma dal 24 al 29 settembre, ha come main sponsor: Società Padana Energia, Romagna Acque, Hera, Orva, Calzaturificio Emanuela, Deco, Molino Spadoni e Bcc.

Il programma completo è disponibile sul sito www.festasanmichele.it

Per informazioni: Fb e Instagram @festasanmichele

0545 280889 – cultura@comune.bagnacavallo.ra.it