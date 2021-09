Dante 2021: il concerto della Società Italiana di Musica Contemporanea rende omaggio al Sommo Poeta

Nell’ambito del Festival Dante 2021, si è svolto ieri sera nella suggestiva cornice dei Chiostri il concerto organizzato in collaborazione con la SIMC – Società Italiana di Musica Contemporanea, che da quasi cento anni supporta e promuove le nuove composizioni degli autori italiani. Anche per questa iniziativa, il grande protagonista è il Sommo Poeta, a cui diversi autori contemporanei hanno reso omaggio spronando nel pubblico anche una riflessione su tematiche attuali come la sostenibilità e il cambiamento climatico.