Avvio delle procedure per la concessione di contributi ai privati e alle attività economiche-produttive per i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di Maggio e Novembre 2019 nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina.

Con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 05 del 15 gennaio 2020 (BURER-T n. 10 del 16 gennaio 2020), sono state approvate le direttive per le domande, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, in favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive, per i danni occorsi in relazione agli eventi verificatisi sul territorio regionale nei mesi di maggio e novembre 2019.

Il Decreto, unitamente alla modulistica, è scaricabile dal sito dell’Unione della Romagna Faentina

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 2 marzo 2020 con una delle seguenti modalità:

spedite all’indirizzo PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

consegnate a mano presso il Comune di riferimento

consegnate a mano presso il Servizio Archivio e Protocollo dell’Unione della Romagna Faentina.

Per ulteriori informazioni

Settore Lavori Pubblici, tel. 0546 691359 – 691323 – 691316.