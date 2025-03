Danni all’agricoltura: grandine sui frutteti in fiore

Dopo un inizio di primavera segnato dalle gelate tardive, oggi ennesimo schiaffo all’agricoltura ravennate con il maltempo che ha colpito duramente parte della Bassa Romagna e del Faentino.

La tempesta di ghiaccio, con chicchi del diametro anche di una ciliegia, è stata intensa e prolungata, sia in Bassa Romagna, in particolare tra Cotignola e Barbiano, sia nel Faentino, con campi imbiancati e allagati lungo la via Emilia, verso Est, ma anche nelle aree di campagna comprese tra Reda, la via Faentina-Brisighellese e la città manfreda.