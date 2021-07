“Si doveva prevedere che sarebbe andata a finire così” – commenta il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Faenza, Gabriele Padovani, dopo che la festa per la vittoria della nazionale di calcio italiana ai campionati Europei ha portato in piazza tante persone festanti, alcune delle quali si sono rese protagoniste dei danneggiamenti alla fontana monumentale.

“Il segnale di possibili gesti inconsueti e vandalici si era già avuto in occasione della semifinale di calcio vinta contro la Spagna”.

“Una politica lungimirante doveva predisporre un servizio di vigilanza e sicurezza adeguato all’evento. Le transenne in Corso Mazzini, davanti all’ospedale per garantire il riposo ai degenti sono state previste, ma perché non aumentare le pattuglie anche nei luoghi sensibili e nei pressi di monumenti importanti come la fontana in piazza della Libertà? – scrive Padovani – l’assessore Bosi, incurante della situazione, era forse in giro in bicicletta? La giunta Isola stava forse festeggiando con dei selfie? Governare una città significa vedere in prospettiva e provare a prevedere la città del futuro, fra l’altro in questo caso non era poi così difficile.”

Padovani auspica che i responsabili degli atti siano assicurati alla giustizia e che risarciscano i danni e lo sfregio di immagine causato alla città.

“Mi chiedo se l’Italia abbia vinto la Coppa d’Africa o il Campionato Europeo – conclude Padovani – una strana integrazione nell’illegalità quella che abbiamo visto. Spero, infine, che non sia un’altra occasione, a ristrutturazione della fontana effettuata, per l’ennesima foto del Sindaco”.