Danneggiato il passaggio a livello di Lido di Classe: strada chiusa e treni in forte ritardo

Danneggiato il passaggio a livello di Lido di Classe in via dei Lombardi. Quasi abbattuti i tralicci dei cavi che segnalano l’infrastruttura. Gli stessi cavi ora rendono impossibile attraversare il passaggio a livello. L’incidente si sta ripercuotendo sulla circolazione stradale e ferroviaria. La strada è stata chiusa al transito dei mezzi. I treni stanno subendo forti ritardi. L’episodio si è verificato poco dopo le 12, ma non è ancora chiaro chi sia il responsabile dell’accaduto.

Probabilmente il conducente di un mezzo troppo alto che, nell’attraversare il passaggio a livello, ha agganciato con qualche sporgenza i cavi, danneggiando poi i tralicci. Non è chiaro se la persona alla guida si sia accorta di quanto accaduto e sia quindi scappata o abbia proseguito la propria marcia senza invece avvedersi del danno causato.

Dopo l’incidente, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ravenna, i Carabinieri e i tecnici delle Ferrovie dello Stato