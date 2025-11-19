La panchina rossa contro la violenza sulle donne a Carraie distrutta da alcuni vandali. La scoperta è stata fatta poche ore dopo la conclusione di un evento organizzato proprio contro la violenza di genere, “Neanche con una Rosa – Contro la violenza sulle donne”, organizzato da diverse realtà locali, fra cui Linea Rosa e ASD San Zaccaria Bike.

“Non è un caso, non è una bravata è un atto deliberato, compiuto proprio nel giorno – o nelle ore immediatamente successive – a un’iniziativa dedicata alla lotta contro la violenza di genere.

Un attacco a un simbolo che rappresenta le donne che non ci sono più, le sopravvissute, e tutte le persone che ogni giorno combattono questa battaglia” denuncia l’assessore Giancarlo Schiano.

“Voglio dirlo con chiarezza, l’Amministrazione non arretra di un centimetro.

Non ci piegheremo a intimidazioni, insulti o tentativi di ridicolizzare una tragedia sociale che ogni anno colpisce migliaia di donne.

Una panchina la puoi distruggere. Il messaggio che rappresenta no”.

L’assessore ha assicurato che la panchina sarà ricostruita