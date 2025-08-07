Ieri sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna,

hanno arrestato una 49enne straniera, per resistenza a pubblico ufficiale,

danneggiamento, violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e

rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità.

Il tutto è cominciato nella prima serata di ieri, quando al 112 diversi cittadini di una

frazione alle porte della città, hanno segnalato la presenza in strada di una donna

che, armata di “mattarello”, ed in evidente stato di agitazione, stava danneggiando

alcune auto parcheggiate in strada ed aveva colpito uno dei proprietari ad un

ginocchio.

Quando i Carabinieri sono arrivati in zona, subito hanno individuata la donna che, alla loro vista e nel tentativo di non essere bloccata, ha iniziato ad inveire nei loro confronti, colpendoli anche fisicamente. Dopo non poca fatica i militari, sono comunque riusciti a farla salire nell’auto di servizio, dove non ha smesso con il suo atteggiamento ostile ed aggressivo, tanto da scagliarsi più volte contro i vetri e insultandoli con frasi offensive.

Una volta accompagnata in caserma, i militari, durante la ricostruzione dei fatti, hanno accertato anche che la stessa era colpita da un provvedimento di divieto di avvicinamento ad una persona che era residente proprio nella stessa strada dove aveva commesso i danneggiamenti. La 49enne, nel frattempo, ha continuato ad avere un atteggiamento violento, tanto da scagliarsi nuovamente contro gli operatori, mordendone anche uno alla gamba e minacciandoli di morte.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della caserma fino alla mattinata odierna, durante la quale è comparsa dinanzi al Giudice che ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza per il giudizio di merito.