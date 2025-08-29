La Democrazia Cristiana della Bassa Romagna, attraverso il Commissario Comunale Daniele Taroni e il Segretario Provinciale Giovanni Morgese denuncia la persistente inefficienza nella gestione dei servizi ambientali nella città di Lugo. Nonostante Hera dichiari un tasso di raccolta differenziata del 74-80% in Emilia-Romagna, i cittadini segnalano disagi quotidiani che rendono la vita in città meno decorosa e funzionale.

Criticità principali

Raccolta porta a porta e bidoncini

I bidoncini restano ingombranti sui marciapiedi, i ritiri non sono puntuali e la raccolta della plastica ogni due settimane provoca accumuli in casa. I cittadini denunciano una gestione che sembra più orientata alla “programmazione aziendale” che alle esigenze reali delle famiglie.

Rifiuti ingombranti e tempi di rimozione

I rifiuti ingombranti rimangono settimane per strada. Solo segnalazioni pubbliche o interventi mediatici costringono Hera a intervenire, evidenziando un’assenza di controllo e responsabilità organizzativa.

Cestini e pulizia stradale

Mancano cestini adeguati e lo spazzamento manuale di quartiere, un tempo servizio apprezzato dai cittadini, è stato sostituito da interventi sporadici e insufficienti. Il decoro urbano è compromesso.

4.Responsabilità politica vs Hera

L’assessore Marchiani ha dichiarato che molte decisioni dipendono da Hera. I cittadini si chiedono: perché eleggere un sindaco se le scelte strategiche sulla pulizia e gestione dei rifiuti sono delegate a una società privata?

Progetti poco incisivi

“Bidoni intelligenti” e iniziative per il centro storico restano per lo più annunci, senza un impatto reale e tangibile sul territorio.

L’appello della Democrazia Cristiana

La DC sollecita la Giunta comunale a:

* Assumere il pieno controllo e responsabilità del servizio di raccolta rifiuti;

* Ripristinare lo spazzamento manuale e la presenza costante di operatori nei quartieri;

* Installare cestini adeguati e garantire una raccolta differenziata capillare e regolare;

* Trasformare gli annunci in progetti concreti e visibili ai cittadini.

La testimonianza diretta

A chiudere il comunicato è il Commissario Comunale DC Lugo, Daniele Taroni, che denuncia una situazione di degrado personale e concreta:

“Alla fine di via Fiumazzo, all’incrocio con il canale Tratturo, 500 metri prima della statale 16, proprio davanti al civico 776 – la mia abitazione – avevo già segnalato ad Hera la presenza di rifiuti. Dopo un primo sopralluogo non si è visto più nessuno. L’area è così diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, dove la sera continuano a scaricare materiali. Questa è la realtà che i cittadini sono costretti a subire.”

Daniele Taroni – Commissario Comunale DC Lugo

Giovanni Morgese – Segretario Provinciale DC Ravenna