In data odierna è stato notificato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con il quale Daniele Rossi è stato nominato Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale. Il secondo mandato di Rossi, in qualità di presidente dell’Autorità Portuale, era scaduto nei mesi scorsi. In attesa della nomina del successore, Rossi si è visto prorogare l’incarico per altri 45 giorni. Ora, a scadenza dei nuovi termini, la scelta di Salvini di nominarlo commissario, in attesa della nomina del nuovo presidente, in accordo con la Regione Emilia-Romagna.

Il Commissario esercita i medesimi poteri ed attribuzioni conferiti precedentemente alla figura del Presidente.