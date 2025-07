Per il quinto anno consecutivo, il Dance Studio di Faenza, la scuola professionale di danza diretta da Luna Ronchi, si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano nelle categorie Danza Classica e Danza Moderna/Contemporanea. La competizione, tenutasi a Rimini lo scorso 6 e 7 luglio, ha visto gli allievi dei corsi agonisti della scuola confrontarsi con scuole e società provenienti da ogni parte d’Italia, riconfermando l’eccellenza faentina nel panorama della danza nazionale.

Gli atleti, con un’età compresa tra gli 8 e i 20 anni, sono stati preparati dalla stessa Luna Ronchi, tecnica e direttrice della scuola. I risultati ottenuti testimoniano l’altissimo livello di preparazione e il talento dei giovani ballerini faentini: Enea Laghi si è classificato primo nella categoria Danza Classica Repertorio, solo maschile 15-16 anni U. Il Corso Giovani Talenti Junior ha conquistato il primo posto nella categoria Danza Classica, gruppo danza under 12 U. Il Corso Tecnica Maschile si è aggiudicato il primo posto nella categoria Danza Classica, piccolo gruppo under 12 U. Il Corso di Alta Formazione Professionale ha trionfato come primi classificati nella Danza Moderna/Contemporanea, gruppo danza over 17 U. Sara Calenzo, già Campionessa del Mondo 2024, ha ottenuto un meritato secondo posto nella categoria Danza Classica Repertorio solo femminile over 17 U.

Il Dance Studio si conferma una preziosa realtà per la città di Faenza, vantando oltre venticinque anni di attività e continuando a ricoprire una posizione di spicco nel panorama internazionale della danza. La scuola è un vero e proprio polo d’attrazione, con maestri d’eccezione e numerosi studenti che ogni anno si trasferiscono da ogni parte d’Italia per poter studiare in questa realtà che vanta più di 550 premi italiani ed esteri, proiettando i suoi allievi nelle più prestigiose accademie e compagnie di danza a livello mondiale.

La dichiarazione del sindaco Massimo Isola

“Siamo molto orgogliosi del talento di queste ragazze e ragazzi. Li abbiamo visti allenare con impegno nel Pala Bubani dove la scuola ha sede e da pochi giorni abbiamo ammirato le loro performance sul palco del Teatro Masini, durante il consueto saggio di fine anno, che assume sempre più una vera e propria esibizione creativa. La sensibilità nella cura del talento, la grande determinazione e la costanza nell’applicazione che caratterizzano il lavoro del Dance Studio rappresentano un bel valore per i nostri giovani. Oggi abbiamo la conferma, con questi riconoscimenti, che ci troviamo di fronte a un laboratorio creativo di altissimo livello”.