L’annuncio arriva dopo il lancio della monoposto di Formula 1 per il campionato 2026, la VCARB 03, e in vista dei test privati ​​che si terranno a Barcellona tra il 26 e il 30 gennaio.

Il team ha dichiarato venerdì in un comunicato: “VCARB è lieta di confermare la nomina di Dan Fallows a Direttore Tecnico, una scelta che rafforza la leadership tecnica del team e continuando a costruire per il futuro.

“Sotto la supervisione di Tim Goss, Dan assumerà la responsabilità della direzione tecnica complessiva del team, occupandosi di design, aerodinamica e prestazioni. Con una vasta esperienza in Formula 1 e un solido background nello sviluppo delle vetture, l’arrivo di Dan ad aprile rappresenta un altro passo importante nell’evoluzione tecnica del team”, si legge nel comunicato.

Fallows arriva alla Racing Bulls dopo un periodo come direttore tecnico in Aston Martin. All’Aston Martin era approdato dopo la militanza in Red Bull. Il suo addio ad Aston Martin fu annunciato nel novembre del 2024, poco dopo l’ingresso di Adrian Newey nel settembre dello stesso anno come Technical Managing Partner.

Fallows ha commentato il suo nuovo incarico: “Sono molto lieto di unirmi a VCARB in un momento entusiasmante per il team. C’è una visione chiara e una forte ambizione tecnica, e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Tim e il gruppo di ingegneri per contribuire a migliorare le prestazioni e continuare a costruire il team per il futuro”.

Il Team Principal della Racing Bulls, Alan Permane, ha aggiunto: “Dan ha una vasta esperienza e la sua comprensione tecnica e la sua leadership saranno una vera risorsa per il team mentre continuiamo a svilupparci e a progredire in modo competitivo”.

“Siamo lieti di dargli il benvenuto in VCARB”, ha concluso Permane.