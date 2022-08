Dall’alleanza fra sette realtà nasce Italia Sovrana e Popolare: raccolta firme per le elezioni

Italia Sovrana e Popolare è la lista nata dall’alleanza fra Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Comitati No Draghi, Azione Civile, Rinascita Repubblicana e Italia Uniti. Come tutte le realtà che non si sono presentate alle urne quattro anni fa, o che quattro anni fa non sono riuscite ad entrare in Parlamento, anche Italia Sovrana e Popolare dovrà raccogliere le firme dei cittadini per partecipare alla competizione elettorale. 750 per presentarsi al collegio plurinominale del territorio. Oltre 36 mila a livello nazionale. Le firme potranno essere depositate ai banchetti oppure ogni giorno all’anagrafe o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. La consegna dei moduli con le firme dei cittadini dovrà avvenire entro le 20 del 21 agosto.

Candidati per il territorio saranno Matteo Rossini per la camera e Alessandro Sisalli per il Senato.