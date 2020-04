L’Associazione A.I.D.O. di Brisighella, in questa situazione difficile, ha espresso la propria vicinanza alla comunità brisighellese donando 120 mascherine triplo tessuto lavabili al Comune di Brisighella per la distribuzione alla popolazione brisighellese.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno ringraziato l’A.I.D.O. di Brisighella per il gesto di solidarietà verso la comunità brisighellese.

Ultimata la consegna agli over 75 soli (nucleo familiare con unico componente over 75), grazie a questa donazione sarà possibile completare la distribuzione con consegna a domicilio, già avviata la settimana scorsa nelle frazioni, di 1 mascherina anche a TUTTE le famiglie in cui è presente un anziano over 75 (1 mascherina per nucleo familiare con almeno un componente over 75).