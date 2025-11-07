Dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna il logo che identifica l’XI Rassegna-Giornata Internazionale contro la violenza maschile sulle Donne, promossa dall’ Assessorato alle Politiche di genere del Comune di Ravenna.

L’assessora Francesca Impellizzeri ha rimarcato quanto sia importante il lavoro d’insieme con tutte le associazioni del territorio per costruire un calendario ricco di eventi affinché ogni giorno sia il 25 novembre. Durante la conferenza stampa, che si è tenuta nella Sala Consiliare il 6 novembre, è stato presentato il nuovo logo della rassegna realizzato da Sara Silvestri, studentessa del Corso Triennale di Nuove Tecnologie dell’Arte di Accademia di Belle Arti di Ravenna.

“Nel fare nascere questo fiore ho pensato a come fare capire a un bambino la violenza”. L’autrice ha immaginato un fiore sottoposto alla sofferenza dei maltrattamenti e alla mancanza di luce, ne è scaturito un lavoro di forte impatto, reso ancora più efficace dalla sua cruda semplicità”.