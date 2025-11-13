Martedì 25 novembre 2025, alle ore 20.30 presso il Cinema Teatro Moderno (via Morini 24, Castel Bolognese), l’Amministrazione Comunale e Hera incontreranno la cittadinanza per presentare la nuova Tariffa Corrispettiva Puntuale dei rifiuti, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il nuovo sistema e spiegare cosa cambierà per le utenze domestiche di Castel Bolognese.

Nel corso del mese di dicembre saranno inoltre organizzati incontri pubblici nelle frazioni e un incontro dedicato alle utenze non domestiche, per fornire tutte le informazioni utili e chiarire eventuali dubbi.

Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta Facebook sulla pagina del comune di Castel Bolognese