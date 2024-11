Sono 80 gli eventi sportivi sul territorio sostenuti dalla Regione con un nuovo stanziamento da 1 milione di euro.

E’ questo l’esito del bando rivolto a enti sportivi dilettantistici, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva per l’organizzazione di manifestazioni di valenza locale, regionale e sovraregionale.

I contributi, erogati sotto forma di agevolazioni a fondo perduto, coprono il 50% del costo ammissibile. Tra i requisiti premianti per la selezione dei progetti, l’adesione alla Carta etica dello sport, il codice di comportamento approvato nel 2022 dall’Assemblea legislativa.

In provincia di Piacenza sono cinque gli eventi finanziati con un contributo di 64.461 euro; in provincia di Parma sei con 80.561 euro; in provincia di Reggio Emilia dieci con 116.823 euro. Nel Modenese il bando ha assegnato contributi per la realizzazione di 13 manifestazioni con un contributo di 141.205 euro, mentre nell’area metropolitana di Bologna 22 con 292.112 euro.

Cinque gli appuntamenti nel Ferrarese che hanno ricevuto 64.475 euro; cinque nel Ravennate per 60.465 euro; dieci in provincia di Forlì-Cesena per 130.715 euro.

Infine sono quattro gli eventi sportivi finanziati in provincia di Rimini con 49.180 euro.

Tra i beneficiari anche due realtà con sede a Roma e Milano, che organizzano due eventi sportivi in provincia di Bologna e di Rimini.

Gli eventi finanziati in provincia di Ravenna: