La Regione Emilia-Romagna ha assegnato 5,4 milioni alle Province per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità delle scuole superiori per l’anno scolastico 2025/2026.

Il servizio riguarda oltre 600 ragazzi che frequentano le superiori e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Nel 2022/2023 gli studenti che hanno beneficiato del servizio sono stati 632.

La Giunta regionale ha approvato il riparto delle risorse provenienti dal Fondo statale istituito dalla legge di bilancio 2024-2026. Il finanziamento nazionale ammonta complessivamente a 70 milioni, di cui il 7,8% assegnato all’Emilia-Romagna. Le risorse vengono distribuite alle Province per il 50% in base al numero degli studenti con disabilità trasportati e per il 50% in base alla spesa sostenuta, distribuiscono poi i finanziamenti ai Comuni con gli stessi criteri.

“Per molte ragazze e molti ragazzi – dice Isabella Conti, assessora alla scuola – il trasporto scolastico segna la differenza tra poter andare a scuola o restarne esclusi. Con questo intervento assicuriamo a tutti i nostri studenti con disabilità la possibilità di crescere insieme ai loro compagni”.

Alla Città metropolitana di Bologna vanno 1.534.388 euro, a Modena 957.972 euro, a Reggio Emilia 729.136 euro, a Ravenna 595.197 euro, a Parma 456.808 euro, a Rimini 414.318 euro, a Forlì-Cesena 288.691 euro, a Piacenza 266.415 euro e a Ferrara 197.681 euro.

Il finanziamento statale si aggiunge ai 2,75 milioni che la Regione destina già al trasporto scolastico di competenza dei Comuni, compresi 500mila euro aggiuntivi destinati quest’anno alle aree montane.