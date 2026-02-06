Martedì 10 febbraio alle 18.30, l’Aula Magna della Biblioteca Manfrediana di Faenza ospita la presentazione del volume L’arte racconta la storia del libro. Viaggio iconografico dalla pergamena all’era digitale di Nicolangelo Scianna.

Insieme all’autore interverranno Roberta Bartoli, direttrice scientifica della Pinacoteca di Faenza, e Paolo Tinti, docente dell’Università di Bologna.

Il volume esplora l’evoluzione del libro come manufatto attraverso i secoli, analizzando miniature, legature e dettagli tecnici immortalati nelle opere d’arte. Dalle assi in cuoio al moderno digitale, Scianna — restauratore di fama internazionale e già curatore dei globi del Coronelli per la Manfrediana — svela i segreti di un oggetto che, pur restando fedele alla sua forma, ha innescato vere rivoluzioni culturali. Un viaggio tra estetica e archeologia del libro che permette di riscoprire dettagli invisibili all’occhio comune, come le filigrane o la storia del segnalibro.