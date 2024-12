Oggi un gruppo di volontari francesi dell’Associazione “Soeurs et Frères sans Frontières” di Bergerac (Francia) ha fatto visita ai piccoli pazienti della Pediatria di Faenza, consegnando diversi doni in occasione del Natale, accompagnati dall’Associazione Gemellaggi di Faenza.

La visita in pediatria da parte dell’Associazione francese è frutto del gemellaggio tra le città di Faenza e Bergerec, firmato nel 1998 da patto istituzionale, diventato amicizia e, in questa occasione, solidarietà.

“Un nuovo modo solidale per festeggiare il Natale per l’Associazione Gemellaggi di Faenza grazie alle amiche del Comitato di Gemellaggio di Bergerac-Faenza – ha raccontato la Presidente dell’Associazione Gemellaggi di Faenza, Carla Benedetti. Tramite loro abbiamo aderito al progetto umano e solidale dei volontari di Soeurs et Frères sans Frontières di Bergerac di donare giocattoli alla pediatria dell’ospedale di Faenza per i piccoli e le piccole degenti in occasione del Natale”.