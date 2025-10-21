Una delegazione proveniente dalla Finlandia ha fatto visita a Brisighella sabato 18 ottobre per conoscere da vicino la realtà del territorio e approfondire i temi legati allo sviluppo turistico e alla valorizzazione delle eccellenze locali. L’incontro con l’Amministrazione comunale è stata un’occasione di confronto e di scambio di esperienze sulle strategie di valorizzazione turistica e di promozione delle eccellenze locali.

Accompagnata dall’assessore al Turismo Karen Chiarini, dai rappresentanti della Pro Loco e da una guida locale, la delegazione ha potuto scoprire la storia del borgo brisighellese attraverso i suoi luoghi più iconici e le sue eccellenze enogastronomiche, tra cui l’olio d’oliva. Peculiarità, hanno raccontato i visitatori, scoperte in rete grazie anche all’uso dell’intelligenza artificiale.

Gli ospiti finlandesi hanno potuto apprezzare il patrimonio storico e paesaggistico di Brisighella, oltre a conoscere da vicino le attività commerciali e produttive che contribuiscono a rendere unica l’offerta turistica del territorio.

“È sempre un piacere – ha sottolineato Chiarini – vedere come Brisighella venga ricercata e apprezzata da visitatori stranieri come esempio di eccellenza enogastronomica e turistica”.