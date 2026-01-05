Un piccolo gesto, ma dal grande valore umano. In occasione delle festività natalizie, il Laboratorio di Galenica della SSD Galenica Clinica e Rete della Farmacia Oncologica Romagna ha voluto offrire un segno concreto di vicinanza alle pazienti in cura presso il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

L’iniziativa ha previsto la preparazione e la donazione di un lotto di creme mani-viso al pantenolo, realizzate direttamente in ambito ospedaliero da farmacisti specializzati e destinate alle donne impegnate in un percorso di terapia oncologica. Un’attenzione semplice ma preziosa, pensata per accompagnare le cure cliniche con un gesto di sostegno e umanità.

La crema è formulata per aiutare a contrastare la secchezza e le irritazioni cutanee, effetti collaterali frequenti dei trattamenti oncologici. Il pantenolo, ingrediente noto per le sue proprietà lenitive e idratanti, contribuisce infatti a dare sollievo alla pelle, spesso messa a dura prova dalle terapie.

Alla base dell’iniziativa c’è la volontà di affiancare alla cura della malattia anche un’attenzione concreta al benessere quotidiano della persona, valorizzando il ruolo della galenica clinica come strumento capace di rispondere in modo personalizzato ai bisogni dei pazienti. La realizzazione delle creme è stata possibile anche grazie al contributo di Fagron, che ha sostenuto il progetto.

«La galenica clinica – spiega il dottor Antonio Maugeri, responsabile della SSD Galenica Clinica e Rete della Farmacia Oncologica Romagna – permette di andare oltre il farmaco industriale, rispondendo in maniera mirata alle esigenze dei pazienti. In questo caso abbiamo voluto offrire un segno di attenzione e vicinanza alle donne che affrontano un percorso terapeutico impegnativo».

Un’iniziativa che testimonia come, anche all’interno dell’ospedale, competenza professionale e sensibilità possano incontrarsi, mettendo al centro non solo la malattia, ma soprattutto la persona.