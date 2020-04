La Concessionaria PAR – Progetto Auto Ravenna, punto di riferimento del marchio Suzuki, ha deciso di mettere a disposizione della Croce Rossa di Ravenna una vettura aziendale. Il veicolo è stato concesso in comodato d’uso gratuito, per tutto il tempo che questa emergenza richiederà, per i servizi di trasporto sanitario e trasporto farmaci che la Croce Rossa effettua quotidianamente nel territorio della città di Ravenna.

La PAR, con questa iniziativa, ha voluto dare un aiuto concreto in un momento di grave emergenza, un atto che testimonia l’impegno sul fronte della responsabilità sociale e che si concretizza oggi con la consegna dell’auto al Presidente della Croce rossa di Ravenna Cav. Alberto Catagna.