Questa mattina in Municipio a Bagnacavallo la BCC ravennate forlivese e imolese ha consegnato al Comune 80mila euro a favore delle famiglie colpite dall’alluvione nel territorio bagnacavallese.

Accolti dal sindaco Giacomoni, hanno consegnato l’assegno il presidente di Bcc Giuseppe Gambi, la consigliera della banca Emanuela Bacchilega e la capo area territoriale di Lugo Fabiana Turchi.

Nel ringraziare la BCC per il notevole contributo, il sindaco Giacomoni sottolinea «come l’attenzione che la banca ha sempre rivolto al nostro territorio venga dimostrata una volta di più tramite questa importante donazione che andrà a supporto della cittadinanza colpita dagli eventi di settembre. Radicamento territoriale e responsabilità d’impresa rappresentano un binomio fondamentale per la coesione sociale e sono un elemento di fiducia per il futuro».

«Conclusa la prima fase dell’emergenza – spiega il presidente Giuseppe Gambi – il Consiglio di amministrazione ha stanziato un plafond destinato a contributi straordinari volti a sostenere enti e associazioni del nostro territorio. Queste misure straordinarie vogliono essere un segno tangibile della vicinanza della BCC ravennate, forlivese e imolese alle famiglie nuovamente colpite dalla recente alluvione.»

«Tramite questi interventi – aggiunge la consigliera Emanuela Bacchilega – la BCC intende ribadire il forte senso di responsabilità che ha nei confronti del proprio ruolo di banca di riferimento delle comunità locali e del territorio, rimanendo al fianco delle persone in un momento così critico.»