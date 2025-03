Torna al Pala de André di Ravenna OMC Med Energy, fiera dell’energia dell’area mediterranea. Il 7 aprile all’Almagià ci sarà una preview sul distretto industriale di Ravenna, tra presente e futuro. Oltre 370 espositori e più di venti conferenze per l’evento che avrà come filo conduttore: alleanze, territori e innovazione per il futuro energetico nel Mediterraneo