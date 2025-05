La linea ferroviaria Faentina sarà interessata nelle prossime settimane da importanti lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione.

Tra Firenze Campo di Marte e Faenza sarà installato il sistema ERTMS, il più evoluto strumento per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Una volta completata l’installazione, ERTMS garantirà una maggiore affidabilità infrastrutturale e flessibilità nella gestione del traffico, un aumento della velocità, minori tempi per la manutenzione e una migliore gestione dei passaggi a livello.

L’installazione di questo nuovo sistema tecnologico prevede un investimento di 140 milioni di euro di fondi Pnrr. Inoltre, proseguono le attività manutentive a cura di RFI sulle opere danneggiate dall’alluvione dello scorso marzo, che aveva interessato l’area tra Marradi e Borgo San Lorenzo, nonché le attività di mitigazione del rischio idrogeologico della linea tra Marradi e Faenza.

Per questo motivo, i treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), saranno cancellati nella tratta tra Borgo San Lorenzo (Fi) e Faenza (Ra) dall’11 giugno al 7 settembre e tra Firenze e Borgo San Lorenzo dal 2 agosto al 7 settembre 2025. È previsto un programma integrativo con corse dei bus tra Borgo San Lorenzo e Faenzae tra Borgo San Lorenzo-Firenze via Vaglia. La circolazione ferroviaria tra Firenze e Borgo San Lorenzo via Pontassieve sarà regolare.

“Si tratta di lavori importanti per il miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio e anche per far fronte ai danni causati dall’alluvione- spiega l’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo-. Lavori che, purtroppo, comporteranno dei disagi per i pendolari, a fronte però di un del miglioramento di una tratta ferroviaria molto importante per la nostra regione. Per questo motivo è fondamentale operare nel più breve tempo possibile e riaprire la linea prima dell’avvio dell’anno scolastico”.

Il programma bus tra Borgo San Lorenzo e Faenza sarà visibile nei sistemi di vendita a inizio giugno, dopo averlo condiviso con le amministrazioni locali. Gli autobus tra Faenza e Borgo San Lorenzo effettueranno le fermate nei piazzali esterni davanti alle stazioni ad eccezione di alcuni casi. Ecco l’elenco:

Brisighella: S.R. 302 bivio stazione fermata TPL; Fognano: S.R.302 bivio stazione fermata TPL; Strada Casale: S.R. 302 bivio stazione fermata TPL; S. Cassiano: S.R. 302 bivio stazione fermata TPL; S. Martino in Gattara: S.R. 302 bv. stazione fermata TPL; Popolano: S.R. 302 bivio stazione fermata TPL; Marradi: S.R 302 fronte stazione fermata TPL; Ronta: S.R. 302 Bivio per stazione; Crespino del Lamone: SR 302 Brisighellese-Ravennate incrocio via della Stazione; Biforco: Fermate TPL su SR302 bivio via Cardeto.

Sarà possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione al traffico stradale. I posti disponibili potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto; non è ammesso il trasporto bici e il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.