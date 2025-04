Dall’11 al 13 aprile, le strade di Riolo Terme si trasformeranno in un vivace palcoscenico, animato da esposizioni, dimostrazioni pratiche e intrattenimento.

AgRiolo permette di fondere la ricchezza della tradizione con l’entusiasmo dell’innovazione.

Nelle tre giornate della manifestazione, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare esposizioni di macchine agricole, florovivaistiche e le più recenti innovazioni tecnologiche pensate per il futuro dell’agricoltura: mezzi agricoli a guida satellitare, l’impiego di droni in diverse fasi della coltivazione, e molte altre novità rivoluzionarie che metteranno in evidenza come la modernizzazione possa migliorare l’efficienza e la sostenibilità nel settore agricolo.

Durante la Fiera sarà attivo lo Stand Gastronomico, dove i volontari prepareranno specialità gastronomiche utilizzando con cura materie prime di alta qualità fornite dai produttori locali, offrendo un’esperienza culinaria autentica e legata al territorio.

Il mercato dei produttori locali sarà un’opportunità per visitare i diversi espositori, che presenteranno le eccellenze del territorio da scoprire e gustare.

Per i più piccoli, ci saranno laboratori didattici che uniscono apprendimento e tradizione, inoltre potranno assistere alla schiusa delle uova.

Gli appassionati potranno invece ammirare auto e moto d’epoca, trattori storici e modellini telecomandati per un’esperienza curiosa e divertente.

Confermata la mostra del bestiame, dove sarà possibile ammirare razze bovine, varietà di allevamenti avicunicoli, ovini ed equini. Inoltre, sabato mattina si terrà l’Asta Mercato dei vitelli da ristallo, evento legato alle antiche tradizioni delle trattative d’asta.

Tra le novità dell’edizione 2025, la gara di sfoglia al mattarello, organizzata in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Artusi, celebrerà la tradizione della pasta fatta a mano.