Brisighella si veste ancora a festa, in attesa delle ultime due Sagre d’autunno, che si svolgeranno in centro storico nelle giornate di domenica 23 novembre e 30 novembre.

Il mese di novembre è dedicato tradizionalmente alle eccellenze enogastronomiche del territorio della stagione, a cura della Pro Loco cittadina. Le prime due iniziative del 9 e 16 novembre, con protagonisti il porcello e la pera volpina, hanno registrato un’ottima affluenza di pubblico.

Domenica 23 novembre il visitatore sarà accolto dall’immagine del Borgo allestito con banchi di prodotti tipici e ambulanti, con le belle vetrine degli esercenti che già annunciano il Natale e dall’inebriante profumo del tartufo bianco e nero, strategicamente posizionato sotto la Via degli Asini. Prende avvio così Sua Maestà il Tartufo che regala esperienze indimenticabili presso i ristoranti e lo stand gastronomico, accompagnati dalla musica della Banda del Passatore.

L’ultima sagra di novembre, domenica 30, festeggerà il 50mo compleanno dell’olio EVO “Brisighello”, dal 1996 D.O.P. e la Cooperativa Cab – Terra di Brisighella metterà in campo alcune iniziative, degustazioni delle varietà di olio EVO più importanti, presso il punto vendita di Piazzetta Porta Gabalo e, in Via Naldi, molitura delle olive in diretta. L’evento speciale in onore del protagonista, si terrà presso il portico del Ristorante La Rocca, in Via delle Volte, 10, con un la presenza dello Chef Igles Corelli che curerà lo straordinario show cooking, alle 10:30. Come per ogni sagra verranno allestiti banchi di prodotti tipici e di ambulanti lungo le vie del centro storico con musica, ristoranti e stand funzionanti, animazione e trenino lillipuziano che saranno presenti dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

Per informazioni Pro Loco di Brisighella: 0546.81166.