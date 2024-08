Confermata venerdì la protesta degli stabilimenti balneari. Dall’ultimo consiglio dei ministri non sono emerse novità relative alla Bolkestein e alle concessioni balneari.Venerdì quindi prima giornata di sciopero. Se la situazione non cambierà,altre due giornate di sciopero sono in programma il 19 e il 29 agosto. Per la prima giornata alta l’adesione nel litorale ravennate.