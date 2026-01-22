Il 2026 segna un cambio di passo per Surgital, che con coraggio e visione ha deciso di esprimere la sua identità in maniera più fresca, attuale e ancora più aderente a ciò che rappresenta. L’azienda di Lavezzola ha compiuto un percorso di ripensamento in coerenza con il passato, ma con una visione chiara sul modo di stare sul mercato oggi, che ha previsto principalmente due aspetti: la revisione dell’immagine e la riorganizzazione dei marchi per il foodservice. Un progetto con una gestazione di due anni, che ha comportato un ingente investimento di risorse ed energie, tutte orientate a rendere ancora più competitiva una realtà che in 45 anni è passata dall’essere un piccolo laboratorio artigianale a un punto di riferimento per il settore della pasta fresca surgelata a livello internazionale. Il tutto rimanendo saldamente legata al suo territorio.

Pastai dal 1980, così si posiziona Surgital, ma anche innovatori, dunque, capaci di stare al passo di uno scenario di mercato in continua trasformazione, in cui mostrare la propria visione di industria moderna, sostenibile e proiettata nel futuro. Un’evoluzione che esalta il grande rispetto per l’alta tradizione della pasta fresca italiana di cui l’azienda è portavoce dal cuore della Food Valley italiana, l’Emilia Romagna, culla dell’eccellenza agroalimentare nazionale, in cui ha orgogliosamente le sue radici e la sua sede, e da cui trae ogni giorno ispirazione.

Nuovo logo

Il primo cambiamento riguarda l’immagine, a partire dal nuovo logo, che condensa una storia e una visione.

L’icona nasce dall’immagine di un quadrato che, giallo come la pasta e con righe come scanalature, rimanda al garganello. Fu Edoardo Bacchini, Ad e fondatore di Surgital insieme a Romana Tamburini, a brevettare la prima macchina industriale che permise di produrre su larga scala un formato fino a quel momento realizzato solo artigianalmente, progettata in modo da copiare il gesto manuale delle sfogline romagnole. Questa stessa ispirazione guida ancora oggi l’azienda nello sviluppo di nuovi prodotti: è l’Intelligenza Artigianale, connubio virtuoso tra creatività, passione, manualità umana e precisone, potenzialità, funzionalità della tecnologia, grazie alla quale in Surgital le mani insegnano e la tecnologia apprende.

Riorganizzazione della gamma

Il secondo grande cambiamento concerne la riorganizzazione della gamma, oggi ristrutturata in tre brand forti e distintivi, più snella e leggibile per i clienti: Divine Creazioni®- Be Unique. Be Divine. – la pasta fresca per la ristorazione creativa e ricercata; Fiordiprimi® – Pronti al tuo servizio – la linea di piatti pronti surgelati, in mono e multiporzione, pensata per soddisfare ogni esigenza della ristorazione veloce, e il nuovo Pastificio Bacchini® – The Art of Primo – una gamma completa di soluzioni divise in linee specializzate tra pasta, sughi e sfoglie per realizzare un primo piatto a regola d’arte. Un nome che è una garanzia per questo nuovo marchio: quello della famiglia da cui tutto ha avuto origine e dell’attività che è ancora oggi il core business.

A monte, l’intento di Surgital rimane lo stesso di sempre: portare la pasta fresca italiana in tutte le cucine del mondo, esaltandone la qualità e il gusto grazie all’eccellenza della tecnica di surgelazione.

Proprio la freschezza è una precisa promessa al mercato: “Celebrating freshness è il cuore del nuovo posizionamento, è la firma della comunicazione di un’impresa che ha l’orgoglio di rappresentare la Food Valley italiana – afferma Romana Tamburini, presidente Surgital Spa –. Ecco perché questo processo evolutivo non è un passo importante solo per noi, ma anche per il territorio che ci accoglie e in cui siamo profondamente radicati. Un’azienda competitiva, strutturata, innovativa, contribuisce a generare valore per tutto l’indotto. Il nostro impegno è da sempre quello di evolvere rimanendo coerenti con il passato, ma guardando a domani”.

Surgital cambia per parlare di futuro con la stessa voce di sempre: quella di chi porta in tavola la freschezza autentica della pasta italiana, ogni giorno, in modo sempre più evoluto e attuale.