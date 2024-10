“Dal chicco d’uva alla bottiglia”: pigiatura, merenda e degustazioni al Mercato di Campagna Amica Ravenna

Un laboratorio di pigiatura dell’uva per avvicinare i più piccoli al mondo dell’agricoltura, che si è tenuto nella mattinata di sabato 5 ottobre nella cornice del Mercato Campagna Amica di Ravenna. Parte del laboratorio è stata una merenda a base di prodotti locali a base di uva e non e, per gli adulti, una degustazione solidale. La degustazione di vini autoctoni, a cura dell’Azienda agricola Ravaglia, è volta a sostenere gli alluvionati. L’iniziativa di Coldiretti e Campagna Amica si inserisce nell’ambito di un progetto nazionale per celebrare la vendemmia