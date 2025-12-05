Prendono il via il 7 dicembre – per proseguire, ogni domenica, fino al 25 gennaio 2026 – una serie di visite guidate gratuite per scoprire i capolavori e le novità delle nostre collezioni.

Si comincia domenica 7 dicembre, alle ore 16, con la visita “Gli imperdibili”. Una passeggiata tra i capolavori del MIC: dalla Julia Bela del Rinascimento faentino, alla ceramica historiata del Rinascimento italiano, alla ceramica in bianco e blu dei Della Robbia, a pezzi straordinari come il vaso delle “Quattro Stagioni” di Pablo Picasso e il piatto “Amoreuse” di Marc Chagall, il design di Gio Ponti, fino ad arrivare al secondo Novecento con Leoncillo Leonardi, Lucio Fontana, Carlo Zauli, Giacinto Cerone, Giosetta Fioroni, Alfonso Leoni e tanti altri. La visita verrà ripetuta il 4 gennaio 2026.

Si prosegue il 14 dicembre, sempre alle ore 16, con la visita al nuovo allestimento della sezione “Asia Orientale” che apre al pubblico il 13 dicembre. Il nuovo percorso, curato da curato da Eline van den Berg, ricercatrice di arte e cultura asiatica con la collaborazione di Fiorella Rispoli e Roberto Ciarla, espone circa 230 manufatti dal II secolo (opere dalle Dinastie Han, Tang, Song, Ming, Qing) fino ad oggi, con diverse novità: diversi inediti, un racconto organizzato per temi che riflettono le abitudini culturali e le tradizioni ceramiche e l’inclusione di opere d’arte contemporanea che ha radici profonde nella pratica tradizionale. La visita verrà ripetuta il 21 dicembre, l’11 e il 18 gennaio 2026.

Il 28 dicembre, ore 16, la visita si focalizza sulla sezione “Art Nouveau e Déco”, inaugurata un anno fa, per scoprire uno dei periodi chiave e più prolifico della storia dell’arte e della ceramica internazionale. La visita verrà ripetuta il 25 gennaio 2026.

Tutte le visite sono curate da Sandro Bassi e sono incluse nel biglietto di ingresso al museo.

Prenotazione obbligatoria: 0546697311, info@micfaenza.org