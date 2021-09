Dal 7 al 10 ottobre torna la Festa del Cappelletto: appuntamento in 23 ristoranti

Quattro giorni dedicati al Cappelletto: il 7, l’8, il 9 e il 10 ottobre torna la Festa del Cappelletto di Confcommercio e Confesercenti. Non ci sarà la festa in piazza, per evitare rischi dovuti alla pandemia. A partecipare saranno 23 ristoranti e trattorie, fra Ravenna, Alfonsine, Mezzano, Punta Marina e Marina di Ravenna. Sfoglia d’uovo, ripieno di formaggio, Parmigiano-Reggiano, noce moscata gli ingredienti speciali. Tre ricette e sei laboratori per imparare a tirare la sfoglia, preparare il ripieno e chiudere il cappelletto