Dal 6 al 13 ottobre torna il Festival della Comunità Educante

Nuova edizione per il Festival della Comunità Educante, che quest’anno si allarga e coinvolgerà tutta l’Unione della Romagna Faentina. Dal 6 al 13 ottobre il festival sarà le scuole di tutti i Comuni faentini e offrirà una serie di appuntamenti, per bambini, ragazzi e adulti, al pomeriggio e alla sera aperti al pubblico a Faenza, Brisighella, Castel Bolognese e Solarolo. Tanti gli esperti nazionali che per una settimana si ritroveranno per parlare di temi che richiamano l’educazione. “Educare ancora” il tema scelto quest’anno.