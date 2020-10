Da lunedì 5 ottobre tutte le stazioni ecologiche (centri di raccolta) della provincia di Ravenna avranno un orario più ampio, con le ore in più concentrate principalmente nel week end, da sempre caratterizzato da una maggiore affluenza di pubblico.

Già dallo scorso anno era variato l’orario delle stazioni ecologiche “Ravenna Nord” e “Ravenna Sud” e di quelle di Faenza e Riolo Terme con alcune novità, molto gradite dalle utenze: ampliamento delle aperture infrasettimanali, orario prolungato il sabato e aperture domenicali. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie di tutto il territorio provinciale, dal 5 ottobre queste novità verranno estese a tutte le altre stazioni ecologiche della Provincia di Ravenna.

Per promuovere l’apertura domenicale dei centri di raccolta, a chi conferirà almeno 6 kg di carta, cartone, vetro, plastica, lattine, oli e batterie. nelle domeniche del 11, 18 e 25 ottobre sarà consegnato un kit di ecoborse per la raccolta differenziata, fino ad esaurimento scorte.

Per verificare i nuovi orari e conoscere l’elenco completo dei centri di raccolta e dei materiali conferibili, consultare il sito di Hera www.gruppohera.it, oppure rivolgersi al Numero Verde Servizio Clienti 800 999 500 (gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure consultare l’app ‘Il Rifiutologo’,scaricabile gratuitamente su www.ilrifiutologo.it e disponibile per iPhone/iPad e Android e oggi integrata anche con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon.

Cosa sono e come funzionano le stazioni ecologiche (centri di raccolta)

Le stazioni ecologiche o centri di raccolta sono a disposizione di tutti i cittadini e imprese, integrano le raccolte stradali o domiciliari e rappresentano la soluzione più sostenibile e di minore impatto per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati consentendo il massimo recupero di materia.

Presso questi centri si possono portare gratuitamente, oltre ai consueti carta, cartone, vetro, plastica e lattine, oli e batterie, tutti queirifiuti urbani che devono essere raccolti in maniera differenziata ma, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere inseriti nei contenitori stradali o domiciliari: ad esempio, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli da cucina e minerali, rifiuti da manutenzione del verde, medicinali scaduti, pneumatici, cartucce per stampanti, piccole quantità di inerti, ingombranti di vario genere (possibilmente già separati per tipo di materiale es. legno, metalli, vetro ecc.) , ecc.

I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Si ricorda di portare con sé la bolletta Tari, contente il codice contratto, per velocizzare le operazioni di registrazione e pesatura dei rifiuti conferiti, o la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto Tari.

In base al regolamento, l’utente prima dell’accesso è tenuto ad effettuare le operazioni di selezione, a ridurre convenientemente il volume dei propri rifiuti e a rispettare i quantitativi gestionali per singolo conferimento. Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

Ritiro kit per la raccolta domiciliare o compostiere

Presso le stazioni ecologiche è possibile anche ritirare le dotazioni previste da Hera per fruire del servizio di raccolta domiciliare, nelle porzioni di territorio interessate dalla riorganizzazione dei servizi. Per poter ritirare i contenitori è necessario che il titolare Tari o suo delegato si presenti con il coupon di mancato contatto e/o la bolletta Tari. Per chi sceglie il compostaggio domestico al posto del servizio di ritiro dell’organico, è possibile ritirare gratuitamente la compostiera, completa di manuale.

Le stazioni ecologiche sono intercomunali e danno diritto a sconti

Le stazioni ecologiche (o centri di raccolta) gestite da Hera nella provincia ravennate sono intercomunali e i titolari di contratto Tari dei relativi comuni possono utilizzarle tutte indifferentemente: si può andare alla stazione ecologica che, volta per volta, risulta maggiormente “di strada”.

Sono la soluzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta di molte tipologie diverse di rifiuti urbani e assimilabili, perché qui i rifiuti vengono recuperati, riciclati o smaltiti in modo controllato.

Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla stazione ecologica, correttamente separati, sono previsti incentivi secondo quanto indicato dal Regolamento Ambientale Comunale e di seguito riportato:

– 4 €/conferimento (indipendentemente dal numero di pezzi) con al massimo 3 conferimenti scontabili/anno per apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi dimensioni – Raee, ingombranti di origine domestica;

– 0.15 €/Kg per carta e cartone, lattine, oli alimentari (da cucina), oli minerali (da motore), plastica, vetro, batterie auto.