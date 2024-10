Per consentire l’esecuzione di lavori stradali di bonifica e di ripavimentazione del corpo stradale, a partire da lunedì 4 novembre e fino a venerdì 29 novembre, è prevista l’interruzione temporanea della circolazione lungo un tratto della strada provinciale n. 101 “Standiana via Lunga” compreso tra Mirabilandia e lo svincolo E55 Orte Ravenna, nello specifico dal km 2+850 al km 3+300 (incrocio via Valloncello), nel comune di Ravenna.

Sono previste le seguenti modifiche al traffico:

tutti i veicoli che percorrono la strada provinciale n. 101 “Standiana” provenienti dalla strada statale E 55 “Orte Ravenna”, dalla località di Osteria o dalla strada provinciale n. 118 “Dismano” e diretti verso la strada statale n. 16 “Adriatica” o a Mirabilandia, prima dell’interruzione, dovranno invertire la marcia e ritornare lungo la stessa strada provinciale n. 101 “Standiana”, e da qui sulla strada statale E 55 o sulla strada provinciale n. 118 “Dismano”, con svolta in direzione Ravenna e proseguiranno lungo queste ultime fino agli innesti con la strada statale 16 “Adriatica”, immettendosi su quest’ultima in direzione sud (Cervia). Percorreranno la strada statale n. 16 “Adriatica” fino a giungere all’innesto con la strada provinciale n. 101 “Standiana”, in località Mirabilandia.

i veicoli che percorrono la strada provinciale n. 101 “Standiana” provenienti dalla strada statale 16 “Adriatica” o da Mirabilandia e diretti verso la strada statale E 55 “Orte Ravenna” o verso la strada provinciale n. 118 “Dismano”, o verso la località di Osteria, seguiranno il percorso inverso.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso indicante i percorsi di deviazione.