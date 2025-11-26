A partire dal 30 novembre, come negli anni precedenti, gli sportelli micologici di ogni ambito dell’Ausl Romagna non saranno più attivi, fatta eccezione per l’apertura dello sportello di Ravenna (solo nella giornata di Lunedì, dalle ore 9 alle ore 10).
Rimane sempre l’opportunità per i cittadini di ottenere la certificazione micologica, solo ed esclusivamente su appuntamento, previo accordo con i Micologi di ambito.
Per ulteriori informazioni sugli ispettorati micologici dell’Ausl Romagna, o per ricevere indicazioni sulla raccolta sicura dei funghi, clicca qui: https://www.auslromagna.it/servizi/dove-controllare-funghi