A partire da venerdì 27 giugno saranno attivi i Centri di Assistenza Urgenza (CAU) a Castel Bolognese (Valle del Senio) e Conselice.

Il CAU di Castel Bolognese sarà ospitato presso la Casa della Comunità in Viale Roma 3/B, mentre quello di Conselice sarà situato nella Casa della Comunità in Via Selice 101.

Questi nuovi centri offriranno una risposta alle urgenze sanitarie non gravi, con l’obiettivo di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso. L’attivazione del servizio è stata possibile grazie al lavoro congiunto di AUSL Romagna e delle Amministrazioni Comunali di Castel Bolognese e Conselice. Dopo una ricerca del personale infermieristico più lunga del previsto – a causa delle ben note difficoltà a livello nazionale – l’apertura dei CAU rappresenta una risposta attesa.

I CAU saranno aperti 7 giorni su 7, per 6 ore al giorno. Nelle giornate di sabato, domenica e festivi il servizio sarà garantito al mattino; gli orari di apertura nei giorni feriali saranno comunicati a breve. Al termine della fase di avvio, le Amministrazioni valuteranno, insieme ad AUSL e alle comunità locali, l’eventuale estensione di apertura fino alle 12 ore giornaliere, in base all’andamento del servizio e delle esigenze emerse.