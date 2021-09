La spiaggia di Pinarella ospiterà dal 25 settembre al 3 ottobre ‘Artevento Cervia 2021’, il Festival internazionale dell’aquilone. Riprogrammato eccezionalmente in autunno per effetto della pandemia, il festival dedica la 41/a edizione al 700/o anniversario della morte di Dante, celebrandolo anche con un aquilone.

Conservando la propria caratura internazionale, con una partecipazione di delegazioni straniere da oltre 15 Paesi, il festival rinnova il proprio format originale contraddistinto dalla più completa rassegna di aquiloni d’arte, giganti, etnici, combattenti, storici, acrobatici e da trazione, nell’ambito del Villaggio del Festival scenografato a sua volta dalle famose installazioni eoliche chiamate “Giardini del Vento”.

In programma Fiera del Vento, mostre, laboratori, dimostrazioni di Kite Aerial Photography (fotografia aerea con aquiloni) e performance di volo acrobatico in balletto a solo, in coppia e in team a cura di Stack Italia, Federazione Italiana di Volo Acrobatico affiliata a Coni. ‘Preview’ sono in programma nei primi due fine settimana di settembre, mentre dal 9 al 24 ottobre al Magazzino del Sale si terrà la mostra collaterale ‘Museo dell’ Aquilone: il giro del mondo in 80 aquiloni’.