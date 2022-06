Dal 24 al 26 giugno Marina di Ravenna celebra la cozza selvaggia | VIDEO

Torna la festa della cozza a Marina di Ravenna, quattro giorni, dall’anteprima di giovedì 23 giugno fino a domenica 16 giugno: incontri, show cooking, escursioni in barca per vedere da vicino la pesca delle cozze e al contempo liberare tartarughe curate dal centro Cestha, mostre, degustazioni e veri e propri appuntamenti gastronomici. Sono 20 mila ogni anno le tonnellate di cozze pescate in Romagna. Di queste mille tonnellate vengono pescate a Ravenna, ma sono le uniche cozze non di allevamento. Di qui il nome del prodotto e della festa: “La cozza selvaggia di Marina di Ravenna”.

La festa si svolge grazie alla collaborazione delle cooperative dei cozzari e dei 60 ristoranti del territorio che inseriranno la cozza selvaggia nei loro menù.