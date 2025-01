Da martedì 21 gennaio e fino a lunedì 10 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole superiori per studentesse e studenti che frequentano la terza media. La procedura di iscrizione potrà essere effettuata tramite il portale https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni entro il 10 febbraio prossimo.

Si tratta di un momento importante per oltre 3 mila studenti di terza media e le loro famiglie che potranno scegliere fra un’ampia offerta di indirizzi e articolazioni nell’ambito degli istituti della Provincia di Ravenna, un territorio vasto nel quale si sono consolidate nel corso degli anni importanti realtà scolastiche, sia nei centri urbani principali (Ravenna, Lugo, Faenza), sia negli istituti di Cervia e Riolo Terme. Si conferma infatti un’ampia proposta che prevede 6 indirizzi nell’istruzione professionale, 10 nei tecnici fra settore tecnologico ed economico e 10 indirizzi liceali, declinati ulteriormente in articolazioni specifiche.

“La Provincia di Ravenna – afferma Luca Cortesi, consigliere provinciale con deleghe all’Istruzione e edilizia scolastica – negli ultimi anni ha investito molto, anche grazie ai bandi Pnrr aggiudicati, sull’edilizia scolastica, creando nuovi spazi, palestre, laboratori per una didattica più funzionale, ma anche interventi di adeguamento sismico per garantire spazi sempre più sicuri. Nei prossimi mesi inizieremo a vedere la fine di molti cantieri, che hanno creato inevitabilmente anche qualche disagio, arrivando ad aprire il prossimo anno scolastico 2025/26 con la maggior parte di questi interventi terminati e accogliere i nuovi iscritti in strutture migliori”.