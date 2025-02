Come ormai è tradizione, anche quest’anno RavennAntica parteciperà alla manifestazione tourismA, Salone Archeologia e Turismo culturale di Firenze, in programma dal 21 al 23 febbraio presso Palazzo dei Congressi.

Nella giornata di sabato 22 febbraio, dalle ore 14 alle ore 16, Visit Romagna organizza ROMAGNA EMPIRE, Esperienze e nuove opportunità 2025, tavolo di confronto introdotto da Giacomo Costantini, Assessore al Turismo del Comune di Ravenna e referente Visit Romagna per Progetto Itinerari Culturali.

Tra gli interventi proposti, il presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli presenterà La nave di Teodorico al Museo Classis Ravenna: proposte di allestimento.

Focus dell’intervento l’affascinante storia della cosiddetta barca di Teodorico, rinvenuta a Ravenna nel 1998 durante i lavori per la realizzazione dell’omonimo Parco. L’imbarcazione, di età tardo-antica, risale all’epoca di Odoacre (435-495) e costituisce un unicum per Ravenna, anche per il fatto di aver conservato una parte del carico.

Dal suo ritrovamento ad oggi lo scafo ha ricevuto una serie di interventi di consolidamento: attualmente, dopo una fase diagnostica, sta per iniziare la fase di restauro, secondo le indicazioni emerse e per lo scopo è stato individuato un locale idoneo a tutte le complesse operazioni previste dal restauro vero e proprio.

Grazie al finanziamento del Ministero per i Beni Culturali, si sta ora progettando la collocazione del prezioso reperto presso il Museo Classis, arricchendo lo spazio espositivo di un ulteriore tassello della storia di Ravenna e del suo territorio, in continuità con la vocazione per il quale è stato creato. Entro l’anno il progetto di allestimento sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza.

TourismA costituisce un momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze, è rivolto a tutte le realtà culturali ed economiche attive nel settore archeologico, artistico e monumentale.

RavennAntica sarà inoltre presente all’interno dello stand di Visit Romagna, in una specifica sezione che porta il titolo di Romagna Empire, per la valorizzazione di realtà e i territori della Romagna legati al turismo archeologico, attraverso materiali e video promozionali.