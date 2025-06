Ravenna si prepara ad accogliere la ventesima edizione della Notte rosa, l’evento dell’estate romagnola, che quest’anno si terrà dal 20 al 22 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate. Una tre giorni di musica, arte, spettacoli e natura che coinvolgerà non solo i lidi ravennati, ma anche la città d’arte, con un programma ricco e trasversale per tutte le età.

Il tema dell’edizione 2025, “Hit’s summer – il battito dell’estate”, celebra la musica come energia vitale, capace di unire e far vibrare la Riviera in un unico grande ritmo collettivo.

“La Notte Rosa – dichiara l’assessore al Turismo Fabio Sbaraglia – rappresenta per noi un’occasione preziosa per far risplendere nel panorama della Riviera, Ravenna e i suoi linguaggi valorizzando tutto ciò che la nostra città ha da offrire: il mare, la cultura, l’arte, la natura e l’ospitalità. È un momento che unisce e accoglie, che parla a tutte le generazioni e che ogni anno si rinnova, senza perdere il suo cuore. Questa edizione, la ventesima, è ancora più significativa: è un invito a ritrovarci, a condividere emozioni e a lasciarci trasportare dall’armonia dell’estate”.

Il programma si snoda tra il mare e il centro storico, coinvolgendo i lidi ravennati e i luoghi simbolo della città d’arte. Tra gli appuntamenti da non perdere, sabato 21 giugno a Marina di Ravenna andrà in scena lo show, ad ingresso gratuito, dei JBees: una big band composta da 9 artisti, tra cui le carismatiche front-women, una vera sezione fiati e un sound curato nei minimi dettagli. Un viaggio travolgente nella disco music internazionale e italiana degli anni ’70, ’80 e ’90 per due ore di live, in un’esplosione di energia, musica e colori.

E ancora, domenica 22 giugno in piazza Vivaldi a Lido Adriano, sempre ad ingresso libero, salirà sul palco Roy Paci & Aretuska. Dopo l’uscita del singolo “Tromba”, Roy Paci è pronto a calcare il palco con il suo LiveLoveDance tour 2025, attraversando l’Italia con un’esplosione di ritmo e ironia. Da oltre 40 anni Roy Paci esprime musica e parole attraverso la sua tromba, con testi ironici e taglienti che denunciano i mali del nostro tempo, ma con una musica dirompente e il suo inconfondibile groove.

Non mancheranno gli appuntamenti del Ravenna Festival. Venerdì 20 giugno, alle 18 il museo Classis – Ravenna ospiterà Microdanze, mentre alle 21.30 il talento pianistico di Alexander Gadjiev incanterà i Chiostri Francescani. Sabato 21, sempre alle 21.30, al Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna è in programma Terra Madre (Migrations).

Anche l’arte sarà protagonista di questo weekend. Il Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna, ospita le straordinarie esposizioni del Coconino Fest, il festival dedicato al fumetto d’autore, con Dai classici al futuro – Un secolo di fumetto in otto mostre, visitabile fino al 29 giugno. Sempre al Mar, a partire dal 20 giugno, si potrà vedere Abyssal Creatures, l’installazione firmata da Francesco Cavaliere.

Alla Biblioteca Classense, fino al 28 giugno, è allestita la mostra La Grande rimozione, mentre a Palazzo Rasponi dalle Teste è visitabile la mostra Tra sogno e Natura – Pittura a Ravenna tra ‘800 e ’900, aperta fino al 20 luglio. Al Museo Nazionale sabato 20 alle 18 è in programma l’inaugurazione della mostra Una costellazione in terra. Il memoriale delle vittime del naufragio del 2013 di Lampedusa, visitabile fino al 21 settembre. Infine la Biblioteca Oriani ospita il progetto espositivo Dante Plus, fino al 28 settembre.

Il calendario di appuntamenti prosegue con la festa della Musica, in programma in piazza Dora Markus a Marina di Ravenna, dal 20 al 22 giugno, mentre a Punta Marina, il 21 e 22 è in programma la sagra della cozza. L’ironia di Valentina Persia farà invece tappa a Mirabilandia il 21 giugno.

Per gli amanti della natura sono invece in programma delle visite guidate come l’escursione ai fenicotteri rosa di Boscoforte e la mostra fotografica Il Girovago Rosa all’hotel Meridiana di Marina Romea fino al 12 settembre.

Si tratta di una proposta ampia, pensata per tutti e che racconta l’identità di Ravenna attraverso la pluralità delle sue esperienze: dalla musica al mare, dalla scoperta del patrimonio artistico e della natura ai sapori della tradizione.